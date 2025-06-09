Глава Великого Национального Собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш осудил нападение израильских войск на корабль Madleen с гуманитарной помощью для Газы.

«Террористическая операция, проведенная израильскими военными в международных водах против судна Madleen, представляет собой гнусную атаку на человеческое достоинство», — отметил он в соцсетях.

По его словам, проводима Израилем в отношении палестинцев систематическая политика наказания, геноцида и блокады «не имеет никакой юридической или человеческой легитимности».

Куртулмуш отметил, что, согласно международному праву, препятствование доставке гуманитарной помощи является очевидным преступлением

«Картина, с которой мы сталкиваемся сегодня, вновь демонстрирует, что весы правосудия мирового порядка сломаны и сильные оказывают давление на слабых. Призываем международное сообщество поднять свой голос против этого вопиющего беззакония, защитить человеческие ценности и поддержать Madleen. Мы в очередной раз заявляем, что поддерживаем Газу, Madleen, справедливость, мир и человеческое достоинство», -отметил он.

Напомним, что на борту судна находились 12 человек, среди которых — член Европейского парламента от Франции Рима Хассан, гражданка Германии Ясемин Аджар, гражданин Турции Хусейн Шуайб Орду, бразилец Тьяго Авила, испанец Серхио Торибио, голландец Марко ван Ренн, французы Батист Андре, Рева Виар, Паскаль Маурьерас и Янис Мхамди, шведская активистка по вопросам климата Грета Тунберг и журналист Омар Фаяд.