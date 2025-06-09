Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь обрушился с критикой на Католикоса Всех Армян Гарегина II, заявив, что тот нарушил обет безбрачия и имеет ребёнка.

«Это факт. Если Гарегин II попытается это отрицать — я докажу это в необходимом формате», — подчеркнул Пашинян. По его словам, согласно канонам Армянской Апостольской Церкви, лицо, нарушившее обет безбрачия, не имеет права быть ни епископом, ни Католикосом.

Пашинян призвал архиепископа Ктрича Нерсисяна освободить резиденцию Католикоса и заявил, что Армянская Апостольская Церковь должна избрать нового духовного лидера, «чья добродетель будет подтверждена до выборов».

«Я призываю всех верных последователей нашей Церкви объединиться вокруг задачи освобождения Патриархата и избрания истинно святого Католикоса», — заключил премьер-министр.