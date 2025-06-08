Американский лидер Дональд Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, беспрецедентно уязвимы для звонков телефонных мошенников или агентов иностранных разведок. Данную информацию приводит Axios.

Известно, что на данный момент безопасность не является приоритетным вопросом для Белого дома, в отличие от скорости и удобства коммуникации, что открывает возможности для обмана и манипуляций на высших уровнях власти.

Согласно заявлению директора по коммуникациям администрации президента США Стивена Чунга, привычка общаться по личному телефона делает главу государства наиболее «прозрачным» и открытым американским руководителем в истории страны.