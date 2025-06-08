Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что Запад должен задуматься о вводе жёстких антироссийских санкций. В их число должно входить отключение российских банков РФ от системы SWIFT. Науседа считает, что ограничения Запада в отношении Москвы работают плохо, поэтому Кремль не испытывает страха перед очередным санкционным пакетом.

«Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. <…> Российские банки также должны быть исключены из системы SWIFT. <…> Иначе они будут считать нас слабыми и верить, что Европа не готова принимать смелые решения», — приводит слова Науседы Bild.

Он добавил, что также следует объявить санкции в отношении таких энергетических компаний, как Nord Stream AG и «Газпром». Литовский политик уверен, что лишь тогда Россия станет лояльнее к требованиям со стороны ЕС.