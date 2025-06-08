Лидер США Дональд Трамп назвал «перебором» драку между предпринимателем и миллиардером Илоном Маском и министром финансов США Скоттом Бессентом. Об этом говорится в сообщении экс-советника президента Стива Бэннона, которого цитирует The Washington Post.

«Это уже перебор», — сказал Трамп, услышав о драке.

Детали инцидента приводит также Newsweek. По словам Бэннона, Бессент и Маск, выйдя из Овального кабинета, шли по коридору и сыпали оскорбления друг на друга. Бессент напомнил Маску о невыполненном обещании сократить бюджетные расходы США на $1 трлн, после чего словесная перепалка переросла в потасовку.

Маск толкнул Бессента плечом в грудь, тот ударил его в ответ, раскрывает детали Беннон. Когда они дошли до кабинета советника по национальной безопасности, несколько человек вмешались, чтобы разнять драку, и Маска вывели из Западного крыла.

Министр финансов заявил, что Трамп «100% встал на сторону Бессента после конфликта».