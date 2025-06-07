В Праге состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Чехии. Об этом говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Фариз Рзаев, чешскую — замглавы МИД Ян Марьян.

Стороны провели обмен мнениями о перспективах развития политических отношений между двумя странами, была подчеркнута важность взаимных визитов и контактов в рамках международных мероприятий с целью поощрения постоянного политического диалога.

В контексте экономического сотрудничества были обсуждены возможности увеличения двустороннего торгового оборота, а также реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, высоких технологий. Была высоко оценена стратегическая роль Азербайджана в рамках важных транспортных проектов, инициатором и активным партнером которых является Баку, в том числе в рамках инициативы Среднего коридора.

В то же время было отмечено, что сотрудничество в сферах образования, культуры, туризма внесет важный вклад в укрепление связей между народами двух стран.

На встрече также была предоставлена подробная информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и факторах, препятствующих этому процессу, шагах, предпринимаемых Баку для обеспечения устойчивого мира, а также о проблеме мин на освобожденных от оккупации территориях и крупномасштабных восстановительных работах, проводимых там.

В заключение стороны обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе визита Ф.Рзаев провел другие двусторонние встречи, а также принял участие в обсуждениях в формате круглого стола с представителями ведущих исследовательских и мозговых центров.