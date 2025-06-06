В апреле текущего года посредством систем переводов в банковские филиалы и отделения, действующие в Нахчыванской Автономной Республике, поступило 1 млн 726,5 тыс. манатов, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местное отделение Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, за отчетный период 68,9% поступивших в Нахчыван средств, или 1 млн 189 тыс. манатов, поступили из других регионов Азербайджана, а 537,5 тыс. манатов — из зарубежных стран, что на 77,7% больше и на 23,3% меньше соответственно по сравнению с предыдущим годом.

В апреле наибольший объем средств из-за рубежа в Нахчыван поступил из Турции (315,2 тыс. манатов; на 90,9% больше), России (81,6 тыс. манатов; в 5,5 раза меньше), Грузии (67,5 тыс. манатов; в 4 раза больше) и США (58,9 тыс. манатов; в 4,1 раза больше).