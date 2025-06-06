Российская оппозиция за кулисами ведет диалог с украинскими чиновниками, заявил в комментарии Politico российско-британский журналист, бывший политзаключенный Владимир Кара-Мурза. При этом он отметил, что эти обсуждения не являются «публичными».

«Мы хотели бы вывести это на самый высокий уровень», — добавил он, очевидно, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского.

Еще один российский оппозиционный политик Илья Яшин заявил, что ЕС может выступить посредником между демократическим движением России и правительством Украины.

«Мы хотим начать этот диалог с Украиной», — сказал Яшин, заявив, что Зеленский выразил открытость для переговоров с ними. «Мы не враги Украине… и хотим сохранить ее независимость»,

При этом, как отмечает Politico, хотя и Украина, и российсккая оппозиция являются ярыми противниками лидера России Владимира Путина, они в значительной степени избегают совместной работы.

«Киев с опаской относится к движению, опасаясь, что оно по-прежнему придерживается имперских взглядов на Украину и вторжение Кремля, включая аннексию Крыма в 2014 году», — отмечает издание.

Расколы между украинцами и российской оппозицией в основном касаются ответственности за войну. Многие в Украине считают российский народ ответственным за агрессию Москвы, в то время как российская оппозиция пытается продвигать идею о том, что это война Путина, в которой рядовые россияне страдают не меньше, чем украинцы.