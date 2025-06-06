Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не смог убедить президента США Дональда Трампа в ходе своего визита в Белый дом 5 июня продолжить оказывать давление на Россию и играть более активную роль в поддержке Украины. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, Трамп не давал «никаких обещаний» Мерцу в частном порядке относительно конкретных обязательств США по поставкам вооружений Киеву или введения новых санкций против Москвы.

Как пишет газета, лидер США все еще рассматривает возможность дополнительного экономического давления на Россию, но сомневается, что это может оказать влияние на президента РФ Владимира Путина, так как он «создал свою экономическую систему, чтобы противостоять карательным санкциям».

Ранее, отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций против РФ, Трамп заявил, что допускает такой шаг в том случае, если станет понятно, что «сделка не будет заключена и этот [конфликт] не прекратится». Американский лидер пояснил, что наметил для себя «крайний срок» для того, чтобы занять «очень жесткую позицию».