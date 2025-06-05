В рамках состоявшейся в Баку 71-й сессии Региональной комиссии по Европе (CEU) Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Азербайджан вновь получил место в составе Исполнительного совета организации на 2025-2029 годы.

Данная информация приводится в сообщении МИД Азербайджана.

Ведомство уточняет, что выборы прошли в условиях высокой конкуренции. За 5 мест, которые полагались Европейскому региону в Исполнительном совете UNWTO, вместе с Азербайджаном вели борьбу 9 стран-кандидатов. Азербайджан прошел в Совет, получив большинство голосов стран-участниц в первом туре голосования.