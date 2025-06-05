Президент США Дональд Трамп назвал атаку украинских беспилотников на российские авиабазы «довольно мощной» и «крутой», сообщает Axios со ссылкой на источники из его окружения.

По словам собеседников издания, Трамп счёл удар дерзким, но выразил обеспокоенность: атака может подтолкнуть Путина к жёсткому ответу и сорвать дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

«Он не был удивлён атакой — так бывает на войне, — но разочарован, потому что хочет, чтобы боевые действия прекратились», — отметил один из источников.