5 июня 2025 года в Воронежской области России на железнодорожном перегоне между станциями Евдаково и Сагуны прогремел взрыв, в результате которого было повреждено железнодорожное полотно.

Как сообщил Telegram-канал «База», по предварительным данным, пострадавших нет, однако движение поездов на участке временно приостановлено.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, МЧС и железнодорожные службы для оценки ущерба и восстановления инфраструктуры.

Точные причины взрыва и его обстоятельства выясняются, но эксперты не исключают версию диверсии, связанной с продолжающимся конфликтом.