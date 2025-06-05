Верить в «миролюбивую» политику армянских властей – удел наивных. И сделанное накануне заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна наглядно указывает на то, что даже «демократ», восседающий в кресле «главного армянина», не лишен реваншистских настроений. Судя по всему, капитуляция Армении по итогам 44-дневной войны все еще остается зазнобой в сердцах несостоявшихся «львов со стальными сердцами». Чтобы понять эту простую истину, достаточно послушать спич Никола Пашиняна в Ереванском государственном университете.

«Я не думаю, что с 1991 года в Армении было более легитимное правительство, чем сейчас», — заявил премьер Пашинян, выступая в Ереванском государственном университете.

Он отметил, что в 2021 году было принято решение провести внеочередные выборы, поскольку после войны легитимность власти оказалась под вопросом.

«Чтобы решить проблему легитимности, мы пошли на выборы. Фактически мы провели их под угрозой смерти», — заявил Пашинян.

Он подчеркнул, и эта фраза привлекла внимание, что в результате 44-дневной войны «мы потеряли часть Родины, но обрели государство более суверенное и более независимое».

Канва спича Пашиняна заключается в том, что он считает Карабах – родиной армян. Именно поэтому в конституции Армении все еще есть пресловутая преамбула о декларации об «миацуме»

Понятно, что Никол Пашинян, дабы сохранить свой стремительно падающий рейтинг, пытается выставить себя «патриотом». Однако высказывания Пашиняна о «родине» идут в разрез с его же словами, сказанными в Праге, где он признал, что «Карабах – это Азербайджан». «Патриотические потуги» Пашиняна более, чем прозрачны. Армянский премьер пытается изменить собственный имидж «предателя» на образ «патриота». И это, безусловно, связано с предстоящими парламентскими выборами в Армении в 2026 году.

С большой натяжкой можно было бы поверить в искренность Пашиняна, если бы не одно «самвеловское но». Дело в том, что сегодня в Армении очередному главе военной хунты карабахских сепаратистов — Самвелу Шахраманяну – грозит срок. И вовсе не за сепаратизм. Его обвиняют в том, что допустил служебную халатность, а также сдал оружие и боеприпасы азербайджанцам.

«К сожалению, не могу раскрыть других подробностей, поскольку следователь предупредил о недопустимости разглашения какой-либо информации по делу», — отметил Роман Ерицян.

По словам адвоката, Шахраманян за это время был допрошен по трём делам и никогда не уклонялся от допросов. Это — сюр, вне понимания разума, но Шахраманяну грозит реальный срок за то, что по его приказу не были убиты азербайджанцы. Вот и все. Других грехов за ним не наблюдается.

Это все, конечно же, хорошо. Но вот в чем вопрос: коли в Армении в скором времени будут судить не за сепаратизм, а, наоборот, за «халатное отношение» к своим преступным деяниям, то о какой искренности в стремлении к миру нынешних властей может идти речь?

Вся эта болтовня о мире, за которой скрывается «тоска по родине», говорит лишь об одном: у врага за « дружелюбной улыбкой» на лице всегда есть нож за пазухой. В связи с этим, думается, было уместно напомнить апрельские высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Мы знаем, что в Армении есть довольно сильные реваншистские группировки. Я бы разделил их на две части: активные реваншисты, те, кто несет ответственность за 30 лет оккупации, и пассивные реваншисты — сегодняшнее правительство, которое пытается продемонстрировать так называемый конструктивный подход, но на самом деле живет с теми же чувствами реванша и мести. Вот почему они закупают смертоносное оружие, часть из которого они получают бесплатно. Вот почему они планируют новые военные операции против Азербайджана. И вот почему они не хотят просто принять наше законное предложение о роспуске Минской группы ОБСЕ».

Удивительно, но официальный Ереван подтверждает правоту президента Азербайджана.