Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев принял временного поверенного в делах посольства Афганистана в Азербайджане Мохаммада Фейсала.

Об этом сообщает посольство Афганистана в Азербайджане.

В ходе встречи стороны обсудили расширение политического, экономического, торгового и транзитного сотрудничества.

В сообщении посольства отмечается, что Хикмет Гаджиев не только высоко оценил последние события в Афганистане, но и выразил готовность Азербайджана к всестороннему сотрудничеству с Афганистаном.