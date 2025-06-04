Использование ядерной энергии стало актуальным вопросом для Азербайджана.

С данным заявлением выступила завотделом Управления экспертизы ядерной и радиационной безопасности Государственного агентства по регулированию ядерной и радиационной деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Метанет Гахраманова в ходе панельной дискуссии в рамках 22-й Каспийской международной выставки «Транспорт, транзит и логистика» в Баку.

Она отметила, что ядерные технологии находят применение в различных сферах, а на фоне стремительного развития страны вопрос их использования усиливает актуальность. «Азербайджан — член МАГАТЭ, которое оказывает техническую поддержку и продвигает инициативу Atom for Net Zero для снижения выбросов углерода. Цель — свести выбросы к нулю с применением ядерной энергии не только в энергетике, но и в транспорте и промышленности», — отметила Гахраманова, которую цитирует «Репорт».

По ее словам, в настоящее время около 10% электроэнергии в мире производится за счет ядерной энергии, и этот показатель можно увеличить.

«Но для реализации мер в этом направлении необходимо пройти ряд этапов. Первый этап — это принятие страной политического решения. Необходимо разработать стратегию развития ядерной энергетики и определить, в каких сферах она может быть востребована», — резюмировала она.