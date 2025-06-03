Коллегия судей, которые рассматривали дело лидера Новой Каледонии Кристиана Тейна, озвучили вердикт об освобождении руководителя движения независимости канаков, находящихся под следствием во Франции и содержащихся в СИЗО в течение года.

Данное решение было принято вынесено в ходе судебного разбирательства в Париже. Основываясь на доказательствах, судьи приняли решение, что нет оснований для продолжения ареста руководителя Социалистического национального фронта освобождения канаков (FLNKS) и главы Группы координации полевых действий (CCAT) Кристиана Тейна, а также других активистов — Дмитрия Генегея, Гуильяма Вама и Эрвана Уэтеана, отмечает Le monde.

Прокуроры обжаловали решение суда.