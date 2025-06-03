Ожидать каких-то сиюминутных прорывов на переговорах России и Украины в Стамбуле было бы неверно.

С данным заявлением выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров, состоявшихся между делегациями России и Украины в Стамбуле 2 июня.

Он отметил, что между сторонами были достигнуты определенные договоренности – они важны и будут реализовываться.

По его словам, встреча президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна, такие контакты должны стать результатом технических договоренностей: «Путин неоднократно говорил о своей готовности к контактам на высшем уровне, «подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне».

«Поэтому президент Путин поддерживает идею контактов, но он считает, что они должны быть хорошо подготовлены», — добавил он.

Песков также высказался о проекте меморандума России. Он поведал, что меморандум направлен на устранение коренных причин конфликта в Украине и достижение устойчивого порядка.