2-3 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находился с официальным визитом в Республике Кения. На фоне повышенного интереса Баку к развитию отношений со странами Восточной Африки этот визит имеет особое значение. В рамках визита состоялось официальное открытие азербайджанского посольства в Найроби, которое, к слову сказать, уже активно функционирует.

Кения занимает ведущую роль в Восточной Африке как один из наиболее стабильных и влиятельных государств региона. Благодаря развитой экономике, стратегическому положению и крупному порту в Момбасе Кения служит логистическим и торговым хабом для всего региона. Найроби является не только финансовым центром Восточной Африки, но и дипломатической столицей, где расположены региональные штаб-квартиры ООН и других международных организаций. Кения активно участвует в миротворческих миссиях, посредничестве в конфликтах (например, в Южном Судане и Сомали), а также играет важную роль в рамках Восточноафриканского сообщества (EAC), продвигая экономическую интеграцию и политическую стабильность.

Поэтому развитие отношений между Азербайджаном и этой восточно-африканской страной имеет важное значение.

Премьер-министр и министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади встречался со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым еще в прошлом году в ходе Недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча была посвящена расширению двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кенией, а также рассмотрению многосторонних инициатив. Тогда же стороны подписали проект Меморандума о взаимопонимании (МОВ) по двусторонним политическим консультациям, что стало значительным шагом на пути к укреплению будущих обязательств и развитию партнерских отношений между двумя странами.

Осенью 2024 года Мусалия Мудавади представлял Кению на глобальной климатической конференции COP 29 в Баку.

Ранее, в этом месяце, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев проводил политические консультации в Найроби с главным секретарем Кении Кориром Синг’Оэй, что стало еще одним свидетельством интенсификации контактов между странами. В то же время, несмотря на относительно интенсивные политические контакты, торгово-экономические связи между двумя странами остаются весьма слабыми. Несмотря на экспорт кофе, чая и цветов из Кении, а также наличие потенциала для использования богатого опыта Азербайджана в производстве и экспорте энергоресурсов, объемы двусторонней торговли остаются незначительными.

Между тем особую динамику получают связи в сфере туризма. Так, в 2024 году Азербайджан посетили 1100 граждан Кении, которые, в частности, приняли участие в таких мероприятиях, как COP29 и ежегодная гонка «Формула-1» в Баку. С другой стороны, сафари и прибрежные достопримечательности Кении набирают популярность среди азербайджанских туристов. И уж совсем неожиданной новостью, которую передало популярное кенийское издание The Standard — Kenya & World News стало то, что азербайджанские кулинарные шоу на YouTube очаровали кенийскую аудиторию, затмив даже привлекательность «Формулы-1».

В ходе бесед Джейхуна Байрамова со своим кенийским коллегой Мусалией Мудавади отмечалось также, что партнерство в области ИКТ и образования может способствовать тому, что Кения заимствует некоторые цифровые платформы Азербайджана, а также поделится своим опытом в области возобновляемых источников энергии и агробизнеса. А студенческие обмены и совместные исследовательские программы могут еще больше укрепить связи. Известно также, что Кения проявляет интерес к азербайджанской модели ASAN Xidmət.

Однако такие проблемы, как низкие объемы торговли и ограниченная осведомленность об Азербайджане среди кенийцев, тормозящие сотрудничество, вполне могут решаться посредством реализации торговых соглашений, проведением культурных фестивалей и развитием туристического сообщения.

Сегодня мир гораздо более компактен, чем раньше, и расстояния, разделяющие страны, больше не выступают в качестве основного препятствия для развития отношений между ними. Понимание этого, а также наличие общих интересов движут Баку и Найроби в их желании выстроить прочные отношения друг с другом.