Глава офиса президента Украины Андрей Ермак летит в США.

Украинская делегация в США проведет ряд встреч с командой президента США Дональда Трампа и представителями обеих партий, на которых будут обсуждать оборонную поддержку, санкции против РФ и ряд других важных тем, — говорится в публикации Ермака в Telegram.

«В составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, прибыл в Вашингтон. Также с нами команда Министерства обороны и Офиса», — написал Ермак.

Он также отметил, что делегация в ходе визита планирует продвигать важные для Украины вопросы.