Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако в ночь с 3 на 4 июня и утром местами возможны дожди и грозы. Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру ослабеет.
Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью 17-20°С, днем 23-27°С.
Атмосферное давление 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем 45-50%.
В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные сильные дожди с молниями. Местами интенсивные и сильные, возможен град, в высокогорных районах снег. К вечеру постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Местами временами усилится западный ветер.
Температура воздуха ночью 14-18°, днем 22-27°, в горах ночью 5-10°, днем 10-15°.