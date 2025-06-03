Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако в ночь с 3 на 4 июня и утром местами возможны дожди и грозы. Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру ослабеет.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью 17-20°С, днем ​​23-27°С.

Атмосферное давление 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем ​​45-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные сильные дожди с молниями. Местами интенсивные и сильные, возможен град, в высокогорных районах снег. К вечеру постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Местами временами усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью 14-18°, днем ​​22-27°, в горах ночью 5-10°, днем ​​10-15°.