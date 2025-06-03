Собеседования с детьми в первый класс русского сектора завершились в Азербайджане. Прием в русский сектор закрылся 31 мая. Об этом Minval сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Отмечалось, что заявления родителей, недовольных результатами оценки их детей, будут рассматриваться до 3 июня 2025 года.

«Сообщаем, что с 11:00 17 июня до 18:00 12 сентября 2025 года будет осуществляться размещение заявок по выбору школы и учителя для детей, успешно прошедших собеседование и поступающих в первый класс государственных общеобразовательных учреждений, где обучение ведётся на других языках», — сказали в Госагентстве.

Тем не менее продолжается процесс электронного приёма детей в первый класс для обучения на государственном языке на 2025–2026 учебный год, стартовавший еще 6 мая. Кроме того, с 11:00 17 июня до 10:59 17 июля 2025 года в общеобразовательных учреждениях, расположенных в Абшеронском районе, городах Баку, Сумгайыт и Гянджа, выбор школы и учителя будет осуществлять в порядке приоритета.