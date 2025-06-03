В Баку проходит международная научная конференция на тему «Имперская структура: идеологии и реалии колониализма», организованная Бакинской инициативной группой.

В научной конференции принимают участие опытные эксперты ООН в сфере деколонизации, известные ученые, работающие в бывших и нынешних колониях Франции, признанные специалисты в области международного права, послы зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, а также депутаты.

«Мы все еще видим проявления колониальной политики в различных регионах, иногда по политическим и иным каналам, а также в экономических, финансовых, культурных и правовых структурах, во внутренне принятых формах господства и зависимости. За последние два года мы организовали около 30 международных мероприятий по прекращению колониальных войн на Гваделупе, Майотте, Ямайке, Французской Гвиане, Реюньоне, Корсике, Мартинике и других», — сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов.

На мероприятии будут проанализированы серьезные последствия колониальной политики, политика, проводимая колониальными государствами в отношении порабощенных ими народов, применяемые методы дискриминации, а также политические, экономические и культурные ограничения, применяемые в рамках неоколониализма, политика преднамеренной утраты национальной идентичности на основе научных и методологических подходов.

Будут обсуждаться вопросы воспрепятствования колониальными державами завершению процесса деколонизации, что является требованием международного права и резолюций ООН, и в этом контексте использование имеющихся возможностей в рамках международных организаций, внедрение эффективных механизмов, а также пути разрешения системного неравенства на уровне международных организаций.