Азербайджан приглашен на международный семинар Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), проведение которого запланировано на июль.

Согласно информации Минэнерго, об этом говорилось в ходе переговоров министра энергетики Парвиза Шахбазова с генсеком ОПЕК Хайсамом Аль-Гайсом в рамках «Бакинской энергетической недели».

Стороны выразили удовлетворенность сотрудничеством в формате ОПЕК+, была оценена роль Азербайджана в процессе регулирования нефтяного рынка.

Также было указано на значимость инвестиций в углеводородные ресурсы, в том числе в нефтяную отрасль, в условиях растущего спроса на энергию.

В ходе беседы были рассмотрены тенденции развития мирового нефтяного рынка, уровень выполнения обязательств по добыче нефти странами-членами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, а также будущая роль нефти в энергетическом балансе.