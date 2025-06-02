ЕС выработал новую стратегию для стабильного и безопасного Черноморского региона. ЕС будет налаживать более тесное сотрудничество с Украиной, Молдовой, Грузией, Турцией, Арменией и Азербайджаном и продвигать региональное сотрудничество в области взаимодействия. Об этом говорится в сообщении организации.

«Координированный подход с Турцией, стратегически важным партнером ЕС и страной-кандидатом, также имеет решающее значение. Аналогичным образом, углубление отношений с Арменией и Азербайджаном с помощью сотрудничества в стратегических областях является важной целью для ЕС», — констатирует ЕС.