Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу, которая одержала феерическую победу на домашнем первенстве в Баку.

Президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов в ходе встречи сказал:

-Уважаемый господин президент, от имени всей федерации, футболистов, тренерского состава я хотел бы лично выразить Вам свою глубокую признательность за сегодняшний прием. Действительно, сегодня для нас и почетный, и успешный день. Мы стали чемпионами мира в родных стенах. Это очень важно для каждого футболиста. Могу сказать, что все болельщики поддерживали нас во время всех игр. Наш народ поддерживал нас перед экранами телевизоров. Конечно, футболисты, как одна семья, вложили огромный труд, душу и сердце в каждую игру. Болельщики на самом деле подбадривали их.

Уважаемый господин президент, безусловно, поддержка, которую Вы оказываете спорту, молодежи и всем любителям футбола, включая любителей мини-футбола, стала главным залогом нашего успеха. Об этом знает каждый футболист, и мы выражаем Вам глубокую благодарность.

Налицо и поддержка, оказываемая Вами предпринимателям. Они инвестируют в этот вид футбола. У нас очень сильный чемпионат. Спонсоры его поддерживают. Конечно, сегодня в составе созданной нами сборной сильнейшие игроки чемпионата. Они стали и чемпионами Европы, и чемпионами мира. Во время последнего приема мы обещали Вам приложить все усилия, чтобы завоевать новые титулы, новые успехи. Для нас большая честь доставить Вам этот кубок мира.

Выражаю Вам глубочайшую благодарность. Мы посвящаем эту победу нашему народу, нашей Родине, Вам и уважаемой Мехрибан ханым. Большое спасибо, я Вам очень благодарен, господин президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Главный тренер национальной сборной Эльшад Гулиев: Уважаемый президент, от своего имени и от имени команды хочу поблагодарить Вас за приглашение. Когда в 2022 году мы стали чемпионами Европы, Вы тепло побеседовали с нами и дали нам поручения. С того дня мы прилагали усилия, чтобы добиться новых достижений, и нам это удалось — мы стали чемпионами мира. Мы очень благодарны Вам за это. Также благодарим наш народ, нашу федерацию. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю.

Президент Всемирной федерации мини-футбола Филипп Джуда сказал:

-Уважаемый господин президент, для меня большая честь находиться здесь вместе со всеми этими господами, которые так достойно представляют Азербайджан. Я хотел бы еще раз поздравить их с этим грандиозным успехом и поблагодарить Вас за возможность провести это мероприятие именно в Азербайджане.

Возможно, это мой восьмой приезд в Вашу страну. Мой первый визит в Баку состоялся в 2017 году. Тогда же я имел возможность встретиться с этими господами из Федерации мини-футбола Азербайджана. И я должен сказать, что они действительно проделали отличную работу.

Сначала они завоевали титул чемпионов Европы, а затем стали чемпионами мира. Желаю всем вам успехов в последующих соревнованиях. Знаю, что у Вас очень плотный график, господин президент.

Я видел Вас на начавшейся сегодня «Бакинской энергетической неделе». Поэтому хочу поблагодарить Вас, что подарили нам всем возможность встретиться с Вами. Надеюсь, что этот успех станет толчком для появления нового поколения мини-футболистов. Потому что проделанная Вами работа в Азербайджане, безусловно, вносит позитивный вклад в развитие нового поколения мини-футболистов, а также в развитие людей и общества Вашей страны в целом.

Насколько мне известно, Федерация мини-футбола Азербайджана прилагает огромные усилия для строительства собственной арены в Азербайджане. Надеюсь, что благодаря совместным усилиям Федерации мини-футбола и местных властей этот проект будет успешно реализован, потому что эти ребята, которые добились успехов на чемпионате Европы 2022 года и чемпионате мира 2025 года, действительно заслуживают этого. Я горжусь тем, что вы имеете честь присутствовать на этой встрече с господином президентом.

Большое спасибо за приглашение и удачи вам всем.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Спасибо за теплые слова. От имени Федерации я хотел бы поблагодарить вас за поддержку развития мини-футбола в Азербайджане. Эта поддержка действительно ценна для нас, и мы высоко ценим сотрудничество Азербайджана с международными спортивными институтами.

Уверен, что эта победа придаст еще один импульс развитию мини-футбола. Сборная Азербайджана уже завоевала все возможные титулы – чемпиона Европы, чемпиона мира. Конечно, верю, что дети, подростки, которые радуются этой победе, — наше молодое поколение будет проявлять еще больший интерес к мини-футболу, и развитие этого вида спорта в Азербайджане ускорится.

Все члены нашей национальной сборной – молодые люди, выросшие в Азербайджане. И это имеет особое значение. Наша национальная сборная прошла через разные этапы развития, и сегодня мы встречаемся на победном этапе. Конечно, определенная доля в этой победе принадлежала иностранным специалистам, иногда и игрокам. Но особую гордость вызывает то, что сегодня национальная сборная по мини-футболу состоит исключительно из молодых людей, родившихся и выросших в Азербайджане. Уверен, что вы и дальше будете нас радовать. Впереди много соревнований. Как вам известно, сейчас в регионах Азербайджана строятся спортивные арены, строительство приобрело широкий размах, и создание мини-футбольных полей принесет большую пользу, как в Баку, так и в регионах. Уверен, что федерация совместно с государственными структурами, спонсорами предпримет очередные успешные шаги в этом направлении.

Еще раз поздравляю вас.

В заключение президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов вручил главе государства подарок на память.