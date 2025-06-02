В воскресенье Украина нанесла один из самых дерзких ударов с начала войны, атаковав сразу пять российских авиабаз с помощью дронов. По оценке аналитиков The Washington Post, это событие может войти в историю как переломный момент в развитии военных технологий.

Эксперты издания проводят параллель с атакой на Перл-Харбор в 1941 году, которая ознаменовала конец эпохи линкоров и переход к господству авианосцев. По их мнению, операция СБУ «Паутина» может стать началом конца эры пилотируемой авиации.

Стая украинских FPV-дронов, суммарная стоимость которых оценивается всего в десятки тысяч долларов, по сообщениям СМИ, вывела из строя российские стратегические бомбардировщики и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения на сумму около 2 миллиардов долларов.

Хотя, как подчёркивает The Washington Post, сравнение с Перл-Харбором не совсем точное — украинская атака не стала началом войны, а была оборонительным действием, — обе операции продемонстрировали критическую уязвимость устаревших систем перед новыми формами оружия.

«Если Украина смогла ударить по охраняемым аэродромам в полицейском государстве, то что мешает Китаю сделать то же самое по отношению к США? Или Северной Корее — к Южной?», — задаются вопросом обозреватели издания.

Американские эксперты считают, что нынешние события могут радикально изменить подходы к военной стратегии и технологиям. Речь идёт не только о боевых возможностях дронов, но и о последствиях для глобальной безопасности.