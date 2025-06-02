Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер призвал НАТО готовиться к вооруженному столкновению с Россией в течение следующих четырех лет.

Его слова приводит «Би-би-си».

Бройер заявил, что в 2024 году Россия произвела четыре миллиона 152-мм артиллерийских снарядов, не все из которых будут использованы в войне в Украине. По его словам, Россия ежегодно производит 1500 основных танков, многие из которых могут быть использованы для нападения на союзников по НАТО в Балтии к 2029 году или раньше.

«Не каждый танк отправляется на войну в Украину; они остаются на складах и в новых военных структурах, которые всегда ориентированы на Запад», — заявил военный.

Генеральный инспектор бундесвера также сказал, что НАТО «сталкивается с огромной военной угрозой» со стороны России, какой он не видел за 40 лет службы.