По данным Минобороны России, ночью было сбито 162 украинских дрона над восемью регионами и аннексированным Крымом.

«Наибольшее число — 57 — уничтожено над Курской областью, далее следуют Белгородская (31), Липецкая (27), Воронежская (16), Брянская и Рязанская (по 11), Орловская (6), Крым (2) и Тамбовская область (1)», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Сегодня утром Россия атаковала Харьков беспилотниками и ракетами, есть разрушения, пострадали люди.

«Две баллистические ракеты ударили по Киевскому району… В Киевском районе попадание одной ракеты в дорогу… Вторая ракета ударила вблизи многоэтажек Киевского района. В домах повыбивало окна, повреждены фасады»? — отметил мэр города Игорь Терехов.

Впоследствии он сообщил, что россияне атакуют Харьков баллистикой.

Под утро 2 июня в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.