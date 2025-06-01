Канал «На Zzzzzападном фронте без перемен» собрал полные возмущения и растерянности реакции Z-каналов на беспрецедентный удар Украины по российским аэродромам.

«Стратегические ракетоносцы атакуют FPV-дроны, запущенные прямо с места событий. Как это комментировать — без понятия», — «Военный осведомитель».

«У нас нет приличных слов, чтобы описать то, что происходит», — «Повернутые на войне».

«Это русский «Перл-Харбор». — Роман Алёхин.

«П…ц, позор…», — «Окопная грязь».

«Я просто в ах*е», — «Месть доброй воли».