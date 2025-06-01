Центр подготовки атаки на российские бомбардировщики находился в РФ. Данную информацию подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский

«Офис нашей операции на территории России располагался непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей», — заявил президент Украины в вечернем обращении.

По его словам, в операции было задействовано 117 дронов. Удары пришлись по базам стратегической авиации, выведено из строя 34% носителей крылатых ракет.

Он отметил, что участники операции действовали в нескольких российских регионах — сразу в трех часовых поясах. Перед началом операции всех вывели с территории РФ — сейчас они в безопасности.