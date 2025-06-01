Президент Украины Владимир Зеленский высказался об украинской операции в России.

«Абсолютно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Это была самая дальнобойная наша операция.

Наших людей, которые готовили операцию, вовремя вывели с российской территории. Поблагодарил генерала Малюка за этот успех Украины. Поручил Службе безопасности Украины проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы. Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории.

Украина защищает себя, и вполне справедливо – мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить», — заявил украинский лидер.