Операция 1 июня стала ответом не только военным, но и моральным. После серийных ночных атак в прошлом, в ходе которых российские Ту-95 и Ту-22М3 безнаказанно бомбили украинские жилые кварталы, Киев провел дерзкий рейд, уничтожив эти самолёты.

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, это был удар в лицо, нанесённый в самый неожиданный момент — глубоко в тылу, на фоне полной уверенности Москвы в своей недосягаемости. Уничтоженные стратегические бомбардировщики — это не просто техника, это символ военной мощи РФ. Их превращение в металлолом — символическая расплата.

Украина показала, что способна бить не в ответ, а на упреждение — точечно, хладнокровно и унизительно для противника. Ни одна система безопасности не сработала. Москва, которая ещё вчера была уверена в скорой победе и отвергала любые варианты прекращения войны, чьи глашатаи говорили о вероятном возрождении СССР после победы в Украине, устраивала ковровые бомбардировки столицы, сегодня вынуждена молчать — потому что весь мир увидел: Украина не сдалась. Она умеет ждать. Она умеет мстить. И делает это громко.

Этот удар стал актом стратегического и морального равновесия. Теперь слово — за Кремлём. Но каждый новый налёт на Киев может обернуться новым пожаром в глубине России.