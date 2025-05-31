Турецкая правящая партия хочет выдвинуть Эрдогана в президенты на 3 срок через парламент, сообщает Türkiye.

«Согласно конституции, у президента Эрдогана есть два пути для повторного выдвижения. Либо парламент примет решение о выборах, либо статья 101 конституции, озаглавленная «Кандидатура и выборы президента», будет изменена», — пишет издание.

По мнению правящей партии, вместо внесения поправок в конституцию более разумным способом для Эрдогана стать кандидатом еще раз будет принятие парламентом решения о выборах.

«Согласно конституции, у президента Эрдогана есть два пути для повторного выдвижения. Либо парламент примет решение о выборах, либо статья 101 конституции, озаглавленная «Кандидатура и выборы президента», будет изменена», — пишет издание.

По мнению правящей партии, вместо внесения поправок в конституцию более разумным способом для Эрдогана стать кандидатом еще раз будет принятие парламентом решения о выборах.