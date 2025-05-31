1 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Умеренный северо-западный ветер будет преобладать. Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-65%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь, грозы. Утром местами возможен слабый туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 22-27° тепла.