Самвел Шахраманян вызван на допрос в военное управление Следственного комитета Армении, сообщает газета «Жоховурд». Допрос назначен на следующую неделю и проходит в рамках уголовного дела «о возможной должностной халатности».

Издание отмечает, что расследование может носить политический характер, особенно в контексте парламентских выборов в Армении в 2026 году. По мнению источников, не исключено, что определенные центры уже работают над устранением конкретных фигур — и арест Шахраманяна вполне возможен.