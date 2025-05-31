Президент США Дональд Трамп заявил о вероятности соглашения по ядерному оружию с Ираном «в обозримом будущем», сообщает ABC News.

Он заявил об этом во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

«Я думаю, что мы достаточно близки к соглашению с Ираном. Они не хотят, чтобы их взорвали, они лучше заключат сделку. И я думаю, что это может произойти в скором будущем, и это было бы здорово, если бы мы заключили соглашение без бомбардировок по всему Ближнему Востоку», — сказал Трамп.

Ранее сообщали, что Иран готов подписать ядерное соглашение с президентом США Дональдом Трампом в обмен на отмену экономических санкций.

Напомним: в воскресенье, 11 мая, высокопоставленные переговорщики Ирана и США возобновили переговоры по ядерной программе Тегерана. Иран предложил создать совместное предприятие по ядерному обогащению с участием арабских стран региона и американских инвестиций как альтернативу требованиям Вашингтона полностью демонтировать свою ядерную программу.