Ильхам Алиев позвонил президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, в ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием отношений между странами, особо подчеркнув взаимные визиты на высоком уровне и расширение торгово-экономического сотрудничества.

Напомнив, что вчера он принял делегацию бизнесменов из Объединенных Арабских Эмиратов, Ильхам Алиев коснулся состоявшихся плодотворных обсуждений.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты тесно сотрудничают в рамках международных организаций и постоянно поддерживают друг друга, состоялся обмен мнениями о перспективах отношений и будущих контактах.