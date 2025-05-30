Президент США Дональд Трамп выразил разочарование действиями Москвы в процессе подготовки к переговорам по урегулированию войны в Украине. Об этом в интервью ABC News заявил специальный посланник США по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог.

По его словам, Россия до сих пор не передала украинской стороне обещанный меморандум о прекращении огня, что ставит под угрозу проведение намеченной на 2 июня встречи в Стамбуле.

«Я спросил руководителя Офиса президента Украины, видел ли он этот документ — он сказал, что вообще его не видел. Так же его не получал и украинский переговорщик Рустем Умеров», — отметил Келлог.

По данным американской стороны, во время телефонного разговора с Трампом президент России Владимир Путин пообещал предоставить собственные предложения в письменной форме, однако ни Украина, ни США до сих пор их не получили.

Келлог также подчеркнул, что Трамп сделал несколько инициатив, которые могли бы стать основой для обсуждения будущего статуса оккупированных территорий, однако отсутствие реакции со стороны Москвы вызвало у него глубокое разочарование.

«Я думаю, что его разочарование заключается в том, что он выдвинул ряд разумных предложений и попытался начать конструктивную дискуссию. Но вместо этого он увидел уровень глупости, который меня тоже очень расстроил», — заявил генерал.