Семейная драма первой пары Франции разыгралась на глазах у телекамер: по данным New York Post, после пощёчины, которую Брижит Макрон отвесила президенту прямо у трапа самолёта, напряжение только возросло.

Макрон попытался сохранить лицо, галантно протянув супруге руку, но та проигнорировала жест и, проходя мимо, холодно прошептала: «Dégage, espèce de loser», что переводится как «Отстань, жалкий неудачник».

Пытаясь сгладить конфликт, президент Франции произнёс: «Essayons, s’il te plaît» («Давай попробуем, прошу тебя»), но в ответ услышал ледяное «Non» — «Нет». Завершился диалог безмолвным признанием поражения: «Je vois» («Понимаю»), после чего выражение лица Макрона, как отмечает издание, сказало всё без слов.