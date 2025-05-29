Брюссель разрушил мечту о процветающей Европе и превратил её в кошмар. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

По его словам, европейская мечта заключалась в том, что больше не будет войн, а ЕС сможет жить в процветании и безопасности.

«Но эту мечту украли. Её украл Брюссель, он пустил под откос наше будущее. Вместо европейской мечты мы получили кошмар», — приводит его слова РИА Новости.

Орбан подверг критике поддержку миграции со стороны Брюсселя и назвал её «не интеграцией, а намеренной заменой населения».