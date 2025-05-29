Президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева и народ страны с Днём независимости. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X.

«Искренне поздравляю президента Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана с Днём независимости», — отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что «сила традиций, достоинство, единство и глубокое уважение ко всем поколениям, которые сформировали страну и отстояли её независимость, действительно вдохновляют».

Он также заверил в поддержке со стороны Киева: «Украина стоит рядом с вами. Желаю Азербайджану мира, дальнейшего развития и процветания».