Американский предприниматель Илон Маск сообщил о завершении своего срока в качестве специального государственного служащего и главы проекта DOGE. Об этом он написал в своей соцсети X.

«Поскольку мое рабочее время в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы», — заявил Маск.

Он также выразил уверенность в будущем DOGE: «Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку это станет образом жизни всего правительства».