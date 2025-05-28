Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Лавров «информировал Рубио о ходе реализации договоренностей» Владимира Путина и Дональда Трампа после их разговора 19 мая, а также «о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле», говорится в пресс-релизе МИД.

В ведомстве утверждают, что Рубио, в свою очередь, «подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта».