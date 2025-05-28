В издании Politico вышла большая статья, посвящённая главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Его называют «безжалостным политическим кукловодом» с потенциальными президентскими амбициями.

«Украинские комментаторы часто называют его продюсером в правящей дуополии, а бывшего телекомика Зеленского — исполнительской звездой», — отмечает издание.

Главное из материала:

— Ермак оказался рядом с Владимиром Зеленским почти сразу после его избрания. Их сблизили совместные тренировки в подземном спортзале на Банковой. Позже он получил кресло главы ОП.

— Он сыграл ключевую роль в чистке аппарата власти: многие высокопоставленные чиновники были уволены, а на их места пришли лояльные Ермаку кадры. Одним из немногих, кто сохранил пост, стал глава военной разведки Кирилл Буданов.

— В 1990-х Ермак выстраивал свои связи ещё до прихода в политику: сначала — в ночном клубе, где вращались гангстеры и пророссийские фигуры, позже — в элитном бутике Sanahunt, занимаясь импортом для украинских олигархов.

— Его называют блестящим психологом, способным «читать» Зеленского и предугадывать его желания.