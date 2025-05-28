Администрация Соединенных Штатов рассчитывает в течение примерно двух недель решить, как идут переговоры по мирному урегулированию в Украине.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Главу США спросили, верит ли он, что Россия «действительно хочет завершить» украинский конфликт.

«В течение двух недель станет ясно, водит ли нас Путин за нос. Если это так — мы отреагируем иначе», — отметил американский лидер.

Трамп заявил, что не идет на ужесточение санкций против России, чтобы не навредить перспективам урегулирования в Украине.

Трамп также снова отметил, что Путин играет с огнем.

«Я очень разочарован тем, что произошло пару ночей назад, когда были убиты люди — посреди того, что вы бы назвали переговорами. Я этим очень разочарован. Очень, очень разочарован. Я не могу сказать, хочет ли Путин закончить войну», — заявил он.

Президент США отметил, что если будет необходимость, то он примет участие во встрече с Путиным и Зеленским.

«На данном этапе мы работаем над [встречей] с президентом Путиным. Посмотрим, как идут дела. Мне кажется, все хорошо, но посмотрим», — отметил президент США.