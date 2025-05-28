Американский предприниматель и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в интервью телеканалу CBS News заявил, что разочарован законопроектом президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

«Я был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах, который, откровенно говоря, увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его и подрывает работу, проделанную командой DOGE», — сказал Маск.

Он напомнил, что Трамп называет документ «единым, большим, красивым законопроектом».

Документ содержит 1 тысячу страниц основного текста и 42 страницы поправок. Он предусматривает снижение ряда налогов и увеличение расходов, в том числе на оборону.

Законопроект после одобрения в Палате представителей передан в Сенат.