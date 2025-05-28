Канада рассчитывает присоединиться к плану по перевооружению Европы с 1 июля. Как сообщает ТАСС, об этом заявил во вторник телеканалу СВС премьер-министр страны Марк Карни.

«Мы добились большого прогресса в данном направлении, поэтому к [отмечаемому 1 июля] Дню Канады хотели бы увидеть что-то конкретное», — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.

Ранее во вторник король Великобритании Карл III, открывая сессию канадского парламента нового созыва, сообщил, что Канада будет заниматься переоснащением как своей армии, так и европейских сил, «присоединившись к [плану по] перевооружению Европы». Монарх добавил, что Канада также совместно с европейскими партнерами будет «укреплять свое присутствие на Севере», поскольку Арктика, по его утверждению, «сталкивается с новыми угрозами».

4 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила лидерам стран ЕС план перевооружения объединения с бюджетом в 800 млрд евро. Он заключается в размещении Еврокомиссией общеевропейских займов на 150 млрд евро для инвестиций в военную промышленность сообщества. Стратегия предполагает стимулирование капиталовложений членов ЕС в военные нужды (650 млрд евро к 2030 году).