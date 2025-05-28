Президент США Дональд Трамп потенциально может готовить соглашение с Россией и Китаем о разделении сфер влияния, утверждает газета The New York Times (NYT).

По словам неназванных аналитиков, действия и заявления Трампа позволяют сделать вывод о его стремлении выстроить мир, где Москва, Пекин и Вашингтон будут центрами силы в определенных частях света «в духе имперской политики XIX века».

О стремлении американского лидера изменить баланс сил и выстроить новую мировую систему свидетельствуют в том числе его заявления о необходимости получить контроль за Гренландией, Канадой и Панамским каналом. Кроме того, Трамп высказывался за признание контроля РФ над ее новыми территориями.

Вместе с тем часть опрошенных NYT чиновников старой администрации президента США в годы первого срока Дональда Трампа убеждены, что его действия не основаны на какой-либо стратегии.