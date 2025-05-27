Новая встреча делегаций Москвы и Киева по обсуждению мирных инициатив, возможно, может пройти в Женеве (Швейцария). Это мнение озвучил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

По его словам, которые он привел в эфире телеканала Fox News, ранее в качестве возможного места проведения встречи российской и украинской делегаций Вашингтон рассматривал Ватикан.

«Мы считаем, что, вероятно, следующая встреча пройдет в Женеве. Мы хотели бы провести её в Ватикане и были почти готовы к этому, но россияне не захотели ехать туда. Поэтому, думаю, следующим вариантом станет Женева», — заявил дипломат.