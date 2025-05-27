Московский городской суд заявил о законности заочного ареста российского блогера-миллионника Гусейна Гасанова за отмывание 20 миллионов рублей. Информация приводится в сообщении РИА Новости.

Мосгорсуд оставил постановление Чертановского суда без изменений, отклонив апелляционную жалобу. Адвокаты блогера заявляли, что его не извещали должным образом о возбуждении дела и о заседании, когда решался вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отношении Гасанова открыто уголовное дело по части 4 статьи 174 УК РФ («Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере»). На данный момент он находится в розыске.